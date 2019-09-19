شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات مسلحة بين مليشيات الحزام الأمني وعناصر تتبع قوات ما تسمى بـ«حراس الجمهورية» في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت في ساعة متاخرة من مساء الاربعاء اشتباكات مسلحة بين مليشيات من الحزام الامني بزنجبار ووحدات اخرى من نفس الفصيل.

وقالت مصادر مطلعة أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر من مليشيات الحزام الامني من ابين وعناصر تتبع ما يسمى بحراس الجمهورية قدمت من عدن قبل ايام الى زنجبار.

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مصادر أكدت لــ”عدن نيوز” أن قوات من حراس الجمهورية قدمت بأوامر إماراتيه من الساحل الغربي قبل ايام الى زنجبار تعزيزات للانتقالي.

ودارت الاشتباكات في محيط جولة الكوز وخلفت قتلى جرحى نقلوا الى مستشفى الرازي بابين.

ولم تتوفر معلومات عن اسباب اندلاع هذه الاشتباكات.