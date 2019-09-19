وحدة القناصة تكشف عن حصيلتها من الرؤوس في نصف شهر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

كشفت وحدة القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية في تقرير عن حصاد عملياتها التي استهدفت قوى العدوان السعودي في مختلف الجبهات ومحاور المواجهة خلال النصف الأول من سبتمبر/ايلول الجاري.

واشار التقرير الى انه “خلال الفترة ما بين 1-14 من الشهر الجاري (سبتمبر ) بلغت عمليات القنص التي استهدفت عناصر قوى العدوان خمسمائة وأربعون عملية ( 535 استهدفت عناصر مرتزقة ) بينما خمس عمليات استهدفت جنود سعوديين”، وأضاف التقرير “تم إعطاب اثنا عشر آلية للمرتزقة وأربعة عشر معدلاً رشاشاً من أنواع مختلفة بعمليات قنص”، وأكد أن “العمليات التي وثقت بلغت (147 عملية)”.

Advertisements

وأوضحت الإحصائية أن العمليات تمت كالتالي :

– 70 عملية قنص في المنطقة السادسة ( الشمالية ) وثق منها 37 ، وأربعة جنود سعوديين ، وأعطبت آلية .

– 26 عملية قنص في المنطقة السادسة ( حرس حدود ) وثق منها 7 ، وأعطب معدلين رشاش .

– 22 عملية قنص في المنطقة الشرقية (الجوف ) وثق منها 4 عمليات .

– 129 عملية قنص في المنطقة الشرقية ( المحيط ) وثق منها 32 عملية ، وأعطبت أربع آليات عسكرية وستة معدلات رشاش .

– 115 عملية قنص في المنطقة الوسطى – الجنوبية وثق منها 22 ، وأعطاب آليتين عسكريتين ومعدل رشاش .

– 173 عملية قنص في المنطقة الغربية وجندي سعودي وثق منها 44 عملية ، وأعطبت خمس آليات ، وخمسة معدلات رشاش.

وتظهر هذه الأحصائية حجم الإنجاز النوعي لوحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية في فترة زمنية قصيرة وكذلك حجم التأثير الذي تحلقه بقوى العدوان الأمريكي السعودي في كل جبهات القتال.