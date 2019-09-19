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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن...’’بن سلمان‘‘ يخرج من صمته ويهدد العالم كله بعد هجوم ‘‘أرامكو’’..شاهد ماذا قال؟؟

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن “الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية الحكومية يعد “اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين”. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأربعاء من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. Advertisements أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن “الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية الحكومية يعد “اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين”. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأربعاء من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

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