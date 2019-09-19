شكرا لبحثكم عن خبر متحدث الحوثيين ”يبيض يد إيران” مجدداً ويهاجم ”فبركة أمريكا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحي سريع، أن عملية استهداف ارامكو نفذت بعدة أنواع من الطائرات المسيرة منها طائرات سيكشف عنها اليوم ولأول مرة؛ في اصرار عجيب للسير باليمن نحو المجهول، في مهمة تبييض يد إيران.

واوضح سريع في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاربعاء، أن الطائرات تعمل بمحركات نفاثة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية بحسب المدى والمسار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف.

واشار سريع الى أن النقطة الأولى انطلقت منها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث والتي تصل الى مديات بعيدة نكشف عنها لأول مرة وقد استخدمت من قبل، أما النقطة الثانية انطلقت منها طائرات صماد3 والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كيلو، وأما النقطة الثالثة انطلقت منها طائرات ذات محركات نفاثه وقد تم استخدامها من قبل ووعد بالكشف عنها لاحقاً.

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ولفت الى أن الطائرات الاستطلاعية للحوثيين التقطت صور جوية قبل العملية قام بعرضها في المؤتمر.

واتهم سريع ما اسماه "الأمريكي" بمحاولة نشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولاته للتقليل من شأنها، بما يؤكد حجم استهانته بالعملية في حين أن الأضرار أكبر بكثير مما تظهره الصور الأمريكية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركي المالكي، أكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، على أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي أرامكو، وان 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ استخدمت في الهجوم على منشأتي أرامكو، وان صواريخ كروز لم تصل الى موقعها كانت متوجهة من الشمال الى الجنوب، وان مسيرات إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم، الى جانب استخدام صواريخ كروز من طراز "يا علي" الذي تملكه إيران.