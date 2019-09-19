شكرا لبحثكم عن خبر قبليون بمأرب ينهبون سيارات ”الأحمر” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بمحافظة مأرب، الثلاثاء، بقيام مسلحين قبليين في مديرية الجوبة بنهب سيارات تابعة للبعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن المسلحين قاموا بنهب عشر سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر، وهي في طريقها إلى مأرب للمساهمة في إسعاف المصابين بمناطق المواجهات، إضافة إلى مساعدة المرضى بالمحافظة.
واشارت المصادر الى أن قيادة بعثة الصليب الأحمر بصنعاء فشلت حتى الآن في الحصول على أي ضمانات باستعادة السيارات المنهوبة.
وتوقعت المصادر بأن البعثة تفكر في إيقاف نشاطها في المحافظة كرد فعل على عملية نهب السيارات التابعة لها.
وشهدت مديرية الجوبة تقطعات قبلية للمسافرين، آخرها اطلاق النار على حافلة ركاب أدت الى مقتل مواطن من محافظة صنعاء أم ابنته وحفيده، وهو في طريق عودته الى صنعاء بعد ذهابة لاستصدار جوازات سفر.
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