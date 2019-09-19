شكرا لبحثكم عن خبر مستشفيات ذمار تستقبل عشرات الجثث للحوثيين بينهم قيادات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم في معارك وغارات في جبهات القتال مع قوات الجيش والتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية.
وقالت مصادر خاصة إن عشرات الجثث وصلت يوم أمس إلى ثلاجة مستشفى ذمار، لقوا حتفهم الاسبوع الماضي في جبهة نجران الحدودية مع السعودية، وفق الصحوة نت.
وتتلقى مليشيات الحوثي خسائر بشرية يوميا في جبهة نجران الحدودية مع السعودية التي تشهد أعنف المواجهات حيث أستقبلت المليشيات الحوثي الاسبوع قتلى بينهم قيادات عسكرية بارزة.
يأتي هذا بالتزامن مع توسع مقابر جماعية للمليشيات في مسقط المدينة وعددا من المديريات.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفيات ذمار تستقبل عشرات الجثث للحوثيين بينهم قيادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.