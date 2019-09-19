شكرا لبحثكم عن خبر مستشفيات ذمار تستقبل عشرات الجثث للحوثيين بينهم قيادات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم في معارك وغارات في جبهات القتال مع قوات الجيش والتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية.

وقالت مصادر خاصة إن عشرات الجثث وصلت يوم أمس إلى ثلاجة مستشفى ذمار، لقوا حتفهم الاسبوع الماضي في جبهة نجران الحدودية مع السعودية، وفق الصحوة نت.

وتتلقى مليشيات الحوثي خسائر بشرية يوميا في جبهة نجران الحدودية مع السعودية التي تشهد أعنف المواجهات حيث أستقبلت المليشيات الحوثي الاسبوع قتلى بينهم قيادات عسكرية بارزة.

يأتي هذا بالتزامن مع توسع مقابر جماعية للمليشيات في مسقط المدينة وعددا من المديريات.