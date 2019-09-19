شكرا لبحثكم عن خبر القبض على يمني طعن شرطياً إيطالياً.. (الإسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت وكالة آكي الإخبارية الإيطالية عن مصادر أمنية إيطالية بأن قسم مكافحة الارهاب في مكتب المدعي العام في ميلانو يحقق في حادثة اعتداء مهاجر يمني الجنسية صباح يوم أمس الثلاثاء على جندي إيطالي أمام المحطة الرئيسية للقطارات بالمدينة، شمالي إيطاليا.

ووفق الوكالة، فإن “محمد فتحي (23 عامًا)، الذي يمتلك تصريح إقامة مؤقتة انتهت صلاحيته، أصاب عريفا في الجيش أثناء أدائه خدمة (شوارع آمنة) أمام محطة القطارات.

وأشارت إلى أن المهاجر اليمني، الذي تمّ القبض عليه، استخدم في هجومه “قاطع ورق” وصرخ قائلاً “الله أكبر”.