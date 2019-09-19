شكرا لبحثكم عن خبر حزب المؤتمر يشكو من الحوثيين ..بيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب (وسط البلاد) بأنه يتعرض للإقصاء والتهميش من قبل جماعة الحوثيين والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.



وانتقد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صالح، في بيان صادر عنه ما وصفها بـ" حملة إقصاء" يتعرض لها على يد حلفائه الحوثيين من خلال إبعاد وعزل كوادره من مناصبهم الإدارية، ووصف البيان هذه الحملة بـ"غير المبرر وغير قانوني وتجري بالمخالفة الصريحة للقانون والنظام وشروط معايير شغل الوظيفة العامة".



وطالب بيان مؤتمر إب قيادة الحزب في صنعاء بالنزول إلى محافظة إب وعقد لقاءات مع قيادات الحزب للإطلاع على ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش ووضع حد لها.



وهددت قيادات المؤتمر في إب بإستقالات جماعية من الحزب وتجميد عضويتهم إحتجاجاً ورفضاً لاستمرار ما يتعرضون له من قبل جماعة الحوثي.

Advertisements



وأشار البيان إلى أن مسئولية إدارة الدولة خلال الفترة الحالية مرتكزة على إتفاق إنشاء المجلس السياسي الذي يتقاسمه حزب المؤتمر (جناح صنعاء) مع الحوثيين والذي قال البيان إنه أكد على ضرورة الإلتزام والتنفيذ لأحكام الدستور والقانون مؤكداً بأن إدارة الدولة "تسير خارج النظام والقانون واللوائح المنظمة".



يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الرئيس السابق صالح وظل يتزعمه حتى قتل أواخر ديسمبر 2017 على يد حلفائه الحوثيين في صنعاء قد دخل في تحالف مع الحوثيين ولا يزال يتقاسم معهم المناصب الحكومية من خلال حكومة صنعاء (غير معترف بها) والتي يترأسها القيادي في حزب المؤتمر عبدالعزيز بن حبتور.