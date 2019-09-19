شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تبرم صفقة مع تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة يمنية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، أبرمت صفقة غير معلنة مع تنظيم القاعدة الإرهابي كشفت عنها وسائل إعلامية تابعة للقاعدة .

وقال المصادر أن تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي الانقلابية أجريا مؤخرا عملية تبادل للأسرى بين الجانبين وسط تكتم من الأخيرة.

ووفقا للمصادر فإن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح أكثر من 11 من عناصر تنظيم القاعدة من سجون الأمن السياسي بصنعاء، في مقابل الإفراج عن مجموعة من أسرى الميليشيا في واقعة هي الرابعة التي يتم خلالها الإفراج عن عناصر إرهابية خطيرة مقابل أسرى حوثيين.

وقالت المصادر إن عملية التبادل تمت في محافظة البيضاء وسبق ذلك أن تم إطلاق العشرات من العناصر المتطرفة التي كانت في سجون صنعاء متهمين بقضايا إرهابية بادل بهم الحوثي في صفقات مشابهة مع التنظيم منذ 2015.