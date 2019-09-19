قتل وإعدام وإغلاق مدارس.. ألف انتهاك حوثي في أسبوع فقط

الخميس 19 سبتمبر 2019

وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب ميليشيات الحوثي 1039 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها عليها خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.



وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن فريق الرصد والتوثيق في الشبكة سجل 43 حالة قتل بينهم 6 نساء، و12 طفلاً، و4 حالات قتل بطلق ناري، و7 حالات قتل بانفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيات في أحد الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، و9 حالات إعدام ميداني، و3 حالات أعمال قنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات بينهم 4 أطفال، وإصابة 29 حالة بينهم 11 طفلا و3 نساء.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً، مجزرتان منها في مديرية التحيتا وحيس بالحديدة، ومجزرة في مديرية صالة بتعز، وكان أغلب ضحايا هذه المجازر من الأطفال.

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كما سجل التقرير حالة اغتيال واحدة، و189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم أطفال ومسنون في كل من الضالع وإب وصنعاء والحديدة.

ورصد الفريق في ذات الأسبوع 77 حالة مداهمة وتفتيش نفذتها ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين بينها خمس حالات إحراق لمنازل المدنيين، ونهب 5 مركبات خاصة للمواطنين، و25 حالة انتهاك طالت القطاع الصحي والأطباء بمحافظة إب.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا الحوثية أغلقت 7 مدارس تعليمية في محافظة الحديدة وحولتها إلى معسكرات للتجنيد، كما رصد الفريق تجنيد أكثر من 150 طفلاً خلال أسبوع واحد في محافظة إب والحديدة وذمار.