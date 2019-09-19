شكرا لقرائتكم خبر عن في محافظة إب... قاتل يعود بعد 25 عاماً ويسلم نفسه لأهل المجني عليه فيحدث هذا الأمر العجيب (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فوجئ أهالي قرية اللحج - عروان بمديرية السبرة بمحافظة إب بعودة قاتل أحد أبناء القرية بعد 25 عاماً من ارتكابه الجريمة.
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" أن الجاني قاسم مصلح النظاري عاد إلى القرية بعد 25 عاماً من قيامه بققتل ليسلم المجني عليه أحمد علي النظاري.
وبحسب المصدر، فإن أسباب قيام القاتل بتسليم نفسه تعود الى ندمه وخوفه من الله حيث أراد تطهير نفسه من القتل قبل أن يلقى ربه.
وأوضح المصدر أن الجاني سلم نفسه إلى أسرة المجني عليه وطلب منهم تنفيذ حكم الله فيه إلا أن أهل المجني عليه عفو عنه.
وحدد أهالي القرية يوم الأحد الماضي لحضور أهل الجاني من عزلة المشكي برفقته إلى قرية اللحج لإصلاح ذات البين إلا أن الجاني توفي في نفس اليوم فما كان من أهله الا التوجه لأهل المجني عليه بحسب الاتفاق والعودة جميعاً إلى عزلة الجاني لدفنه.
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