شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة" من احد شوارع العاصمة صنعاء تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" تظهر 4 افراد من رجال المرور على متن دراجة نارية بشكل مخالف للقانون ومن جهات رسمية في الدولة.

وعبر الناشطون عن استيائهم من الاوضاع المزرية والاضرار التى الحقتها مليشيات الحوثيين بأجهزة الدولة وبالاخص الجهات الامنية التي اخرجتها من نظامها القانوني الى عمل مليشياوي افقد الدولة هيبتها ونظامها القانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وتسأل الناشطون عن مدا التزام رجال المرور بالقانون الذي يحظر مثل هذه المظاهر المخالفةللقانون التي تعتبر تهديدا مباشرا لحياة المواطنين وسلامتهم.. ام اصبحت القوانين خارج نطاق العمل بها في زمن حكم الحوثيين.

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الجدير ذكره بأن الايرادات المالية لادارة مرور امن العاصمة صنعاء فقط بلغ عام 2018 اكثر من نصف مليار ريال وتذهب كل هذه الاموال الى جيوب المتنفذين من مليشيات الحوثيين.

بالإضافة بأن الأجهزة الامنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين اصبحت محصورة على اتباع المليشيات وهي المتحكمة بالموارد المالية لمختلف القطاعات وتمنح أنصارها الرتب والسيارات الخاصة بالدولة بالاضافة الى الامتيازات المالية والعملية التي يتمتعون بها.

بينما من تبقى من اجهزة الدولة السابقين واجبرتهم الظروف للاستمرار في عملهم بدون رواتب لا تعطيهم مليشيا الحوثي ادنى اهتمام ولا يهمها امرهم في بقائهم او انقطاعهم عن العمل او مخالفتهم القانونيين .