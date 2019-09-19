وفاة مسؤول أمني كبير في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
كشفت مصادر محلية في محافظة عدن عن وفاة مسؤول أمني كبير مساء الاربعاء، متأثراً بجراحه التي اصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت الشهر الماضي في المحافظة بين الحزام الأمني وقوات هادي.
وقالت المصادر أن مدير امن ميناء المعلا توفي يوم الأربعاء متأثرا بجراح اصيب بها خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها عدن مؤخرا .
وعين الجلد قبل أشهر خلفا للمدير السابق شلال الشوبجي الذي قتل في الضالع قبل أكثر من 3 أشهر .
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