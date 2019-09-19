شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : انسحاب أعداد كبيرة من قوات هادي بالتزامن مع اقتراب بوارج التحالف من سواحل أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفاد مراسلنا، نقلا عن شهود عيان، بانسحاب أعداد كبيرة من القوات الحكومية من منطقتي العرقوب وشقرة بمحافظة أبين، بالتزامن مع اقتراب بوارج حربية تابعة للتحالف العربي من سواحل شقرة. وقال المراسل إن كمائن كثيرة تعرضت لها القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اليومين الماضيين، يقف وراءها مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا أن قوات هادي لم تعد قادرة على تأمين خطوط إمدادها بسبب كثرة تلك الكمائن. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأشار إلى أن كمائن الجنوبيين التي استهدفت القوات الحكومية كانت تحديدا في منطقتي ضيقة والمحفد. المصدر: RT

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