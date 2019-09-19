شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قناة الجزيرة القطرية تباغت ولي عهد ابو ظبي بهذا الخبر الصاعق الذي صدم الإماراتيين وافاقهم من نومهم من شدة الخوف والهلع (تفاصيل خطيرة وطارئة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هدد الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام دولة الامارات العربية المتحدة مؤكدا انها في مرمى الاستهداف من قبل جماعته الان اكثر من اي وقت مضى .
وقال عبدالسلام خلال مداخلة مع قناة الجزيرة ان استهدافآ العمق الاماراتي بات لدى جانبهم العسكري .
لافتا الى ان الانسحاب الاماراتي من اليمن غير صحيح وماتزال وجنودها تحاصر الدريهمي في الحديدة وتمنع دخول المساعداتآ بحسب قوله .
وأشار ان الحديث عن تفاهمات مع الامارات حول تحييدها منآ الاستهداف امر غير صحيح وهي في دائرة الاستهداف كما قال .
وبين ناطق الحوثي ان الامارات تحتل الجنوب داعيا الى طرد الاحتلال من الجنوب حد قوله.
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