شكرا لبحثكم عن خبر وفاة فتاتين وإصابة أمهما في صاعقة رعدية بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفت فتاتين واصيبت أمهما إثر صاعقة رعدية في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج، مساء الثلاثاء. وقالت مصادر محلية، إن صاعقة رعدية تسبب في وفاة فتاتين وإصابة والدتهم بحالة خطيرة بمناطق الصبيحة في محافظة لحج. وأدت الصواعق الرعدية التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية إلى وفاة أكثر من 10 حالات خلال الاسبوعين الماضيين.

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