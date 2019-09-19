شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تنهب الشركات المصادرة وتستخدم هذه الحيله للنهب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصبحت مليشيا الحوثي معتادة على سرقة أموال الشركات المصادرة باسم مراجعة الحسابات ومحاكمة المساهمين .

حيث واصل القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، المعين من المليشيا حارسا قضائيا على عدد من الشركات التي صادرتها المليشيات نهب أموالها .

كما عمل على تخيصيص مبالغ مالية لمحامين للتقاضي أمام المحاكم لمنع تسليم حصص المساهمين في تلك الشركات، ممن لم يشملهم قرارات المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بالتحفظ ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم .

وقال مصدر مطلع إن القيادي الحوثي الشاعر رفض توجيهات النيابة الجزائية بتسليم حصص بعض المساهمين، ممن لم ترد أسمائهم في قرارات المحكمة.

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وأكد أن القيادي الحوثي طالب بعدم النظر في مثل هذه الدعاوي، وبعد رفع قضايا نصَب محامين عنه موضحا أنه دفع مبالغ من أموال الشركات تصل إلى 100 ألف ريال على الجلسة الواحدة لكل محامي .

ولفت إلى أنه من المفترض أن ينفذ الحارس القضائي أوامر النيابة ، لكن المليشيا تصر على أن تسلك طرق غير قانونية في نهب أموال الغير .

كما كشف المصدر القانوني أن القيادي الحوثي نهب عشرة ألاف دولار من أموال شركة" يمن أرمود" بحجة مراجعة حسابات الشركة للسنوات الماضية، في حين أن ذلك ليس من اختصاصه، وليست ضمن مهام الحارس القضائي الذي عين نفسه رئيسا لمجلس إدارة الشركة المنهوبة .