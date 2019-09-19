شكرا لبحثكم عن خبر القبض على عصابة دراجات نارية بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقى أمن مديرية الحوطة بمحافظة لحج القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص تقوم بسرقة وبيع الدراجات النارية.

وأكد رئيس قسم البحث بإدارة أمن الحوطة الملازم علي الوكالة، أن عملية القبض على المتهمين جرت أثناء محاولتهم بيع دراجة نارية بمدينة الحوطة .

وأضاف الوكالة في تصريح صحفي أن أفراد العصابة هم "م.ع.س" و "ع.ه" و "أ.م.ث" من إحدى المحافظات المجاورة .

وقال إن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيقات الأولية معهم بسرقتهم العديد من الدراجات وبيعها خارج المحافظة .

وأشار الوكالة إلى أنه تم إيداع المتهمين سجن الحوطة حتى استكمال التحقيق وتحويلهم إلى القضاء، بعد استيفاء ملفاتهم في القضية لمحاكمتهم بما يقتضيه القانون.

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