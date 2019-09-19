شكرا لبحثكم عن خبر مسلح حوثي يطلق النار على والده بتهمة الولاء للحكومة الشرعية في ذمار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلح حوثي على أطلاق الرصاص على والده جنوب صنعاء، فيما اعتقل أفراد أسرته بتهمه للولاء للحكومة الشرعية.
و أكدت مصادر محلية في محافظة ذمار أن المدعو جميل يحيى حبشي البالغ من العمر 21 عاماً قام بإطلاق عشرات الرصاص لقتل والده المسن ( 64 عاماً) في قرية حبشي بمديرية مغرب عنس.
ولفتت المصادر إلى أن المسلح الحوثي قام باستدعاء مشرف منطقة مغرب عنس القيادي أبو علي الموشكي لاعتقال والده وأفراد اسرته بتهمة ولائهم للحكومة الشرعية.
وبحسب المصادر، اقتحمت عناصر الموشكي منزلهم واعتقلت الأب واثنين من أبنائه وتم نقلهم إلى سجن ضبه في مديرية مغرب عنس.
ولفتت المصادر إلى أن جهود ووساطة قادها وجهاء وأعيان المنطقة تدخلت للإفراج وحل القضية لكن قوبلت بالرفض.
وطبقا للمصادر، اشترطت المشرف الموشكي والابن الحوثي على الأب ونجليه، تعهداً خطياً لعدم مولاتهم للحكومة والبراء مما أسموه “العدوان”.
يشار إلى أن حوادث كهذه تكررت في أكثر من منطقة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
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