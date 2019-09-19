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نفق حوثي طويل بمدينة الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمدينة الحديدة،  الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي قامت بحفر نفق طويل داخل المدينة لتخزين أسلحتها و تسكين مقاتليها.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن النفق يمتد من منتجع "حديدة لاند" إلى شارع المطار، علاوة على أعمال حفريات نشطة تحت الأرض في موقع المنتجع السياحي "حديدة لاند" الذي تحتفظ فيه المليشيا بترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي.

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وكانت مصادر ميدانية ومحلية حذرت في وقت سابق من التوسع في أعمال الحفريات والاستحداثات النفقية تحت الأرض في مربعات وتقاطعات سكنية وما بين مواقع تمركز وتخزين وشوارع رئيسية جنوب مدينة الحديدة.

و تواصل المليشيا استقدام مسلحين من خارج المحافظة لتوزيعهم ونشرهم في عدد من العمارات والأحياء والمرافق الحكومية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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