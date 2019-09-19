شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. أربعينية يمنية تضع أربعة توائم ذكور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر طبي بالعاصمة صنعاء، أن أربعينية يمنية وضعت بأحد المستشفيات أربعة توائم ذكور.

وذكر المصدر في تصريح لـ"المشهد اليمني" أن المرأة التي تبلغ من العمر 43 عاماُ وتعد أم لعشرة أطفال سابقين، وضعت أمس الاثنين، أربعة توائم ذكور في عملية نوعية أجرها الكادر الطبي بمستشفى زايد للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة مها الحاج.

ولفت المصدر إلى أن الأم وضعت توأمين بصحة جيدة يزن كلاً منهما 2 كيلو ونصف، فيما عانى التوأمان الأخران من مشاكل في التنفس بسبب ولادتهما ملتصقين في منطقة الصدر وبقلب واحد ما أدى الى وفاتهما بعد ولادتهما بساعات.

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وتعد هذه " الاربعينية" ثاني امرأة تلد توائم بصنعاء خلال العام الجاري، بعد أن ولدت مواطنة تبلغ من العمر 35 عاماً، خلال يونيو الماضي بالمستشفى الجمهوري التعليمي، ثلاثة توائم ذكران وأنثى ولادة طبيعية.