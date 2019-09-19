شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : ابين على صفيح ساخن .. مواجهات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى ..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت في ساعة متاخرة من مساء الاربعاء اشتباكات مسلحة بين قوات من الحزام الامني بزنجبار ووحدات اخرى.

واندلعت الاشتباكات بين جنود من الحزام الامني من ابين واخرين من وحدات اخرى قدمت من عدن قبل ايام الى زنجبار.

ودارت الاشتباكات في محيط جولة الكوز وخلفت جرحى نقلوا الى مستشفى الرازي بابين.

ولم تتوفر معلومات عن اسباب اندلاع هذه الاشتباكات لصحيفة عدن الغد.