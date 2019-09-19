البرهان يحدد موقف جيش السودان المرتزق من الصراع في جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني المدعوم اماراتيا، عبد الفتاح البرهان، أن سحب مرتزقة الجيش السوداني من اليمن سيتم عند الضرورة.

وزعم البرهان في لقاء مع “الجزيرة” إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف في اشارة الى الصراع الدائر بين مرتزقة العدوان جنوب اليمن، مؤكدا أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.

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ومنذ مارس 2015 اتخذ الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير قرارا بالمشاركة في تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وتتعلى اصوات الناشطين في السودان المطالبة بسحب قواتهم من اليمن لا سيما بعد فضح المخطط السعودي والاماراتي الرامي الى تقسيم اليمن.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن تزيد عن 30 الف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي يقودها “حميدتي” .