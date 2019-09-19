فيما حكومة هادي تستعد في شبوة .. المجلس الإنتقالي يصعد في حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

في الوقت الذي تواصل فيه السعودية ومرتزقتها مواصلة التحشيد في شبوة تحسباً لاي هجوم من قبل ما يسمى بالحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً., كشفت مصادر مطلعة عن تصعيد اماراتي جديد في حضرموت.

وقالت المصادر لـ” الخليج 365 ” أن قيادات حضرمية معروفة بولاءها للإمارات، عقدت اجتماعات سرية في المحافظة وذلك تمهيداً لتصعيد الاحتجاجات ضد حكومة هادي بما يمكن قوات الحزام الامني من السيطرة على المحافظة.

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ويكثف المجلس الانتقالي الجنوبي من نشاطه في المحافظة، فيما شرعت وسائل الاعلام المحسويه على المجلس من تصعيد حملتها الاعلامية على القيادات المحسوبة على حكومة هادي في المحافظة.

ودعا القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء احمد سعيد بن بريك ابناء حضرموت للانتفاض في وجه حكومة هادي التي يتهمها بالفساد.

وقال في سلسلة تغريدات على صفحته : “‏حان الوقت من أجل وقوف كل مكونات المجتمع الحضرمي لمنع العبث والسرقة لثرواتنا ونعلن إنضمامنا مع رغبة وقرار محافظنا المغوار لإقفال ‎البزبوز”.