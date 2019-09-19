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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرار تاريخي للسعودية بعد قصف أرامكو .. وبن سلمان يدخل بحالة نفسية ..(كواليس مايحدث وراء الكواليس)

أكد حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته على تويتر، أن ولي العهد السعودي يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصلب للانهيار العصبي ما دفعه لمضاعفة جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم “بقيق” الذي كبد المملكة خسائر غير مسبوقة بتاريخها.

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وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن ابن سلمان في حالة إحباط وارتباك مما اضطره لمضاعفة جرعة “المهدئات” بعد بقيق، مضيفا أنه يتظاهر بالتماسك وهو في الحقيقة مضطرب وقلق يكاد يصل لانهيار عصبي.

وتابع موضحا:”آل سعود هذه المرة أخذوا الأمر على محمل الجد خوفا على مصير النفط وخوفا من حرب تقضي عليهم، وترسخت لديهم قناعة أن عدم تدارك الوضع زوالهم”