شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هكذا كان مصير الشيخ القبلي الذي فتح للحوثيين ابواب صنعاء وامدهم بالعتاد والسلاح ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هكذا كان مصير الشيخ القبلي الذي فتح للحوثيين ابواب صنعاء وامدهم بالعتاد والسلاح ..شاهد

تستمر عملية الحشد والتعزيزات للمقاتلين بوتيرة عالية بين ملشيا الانقلاب من جهة وبين فارس الحباري احد طواغيتها من جهة اخرى شمال العاصمة صنعاء.

وتمركزت عناصر الميلشيا على التباب والجبال المطلة على مديرية ارحب بع ان استفحل الخلاف الذي نشب قبل فترة بين محافظ ريمة فارس الحباري وقياي اخر على ارضية كبيرة موثقة ضمن املاك المطار الجديد في منطقة الرحبة شمال العاصمة.

----------------------------------------

شاهد ايضا :

عاجـــل : الجيش الكويتي يصدر البيان رقم (1) وانفجارات عنيفه تدوي في هذة الأثناء

عاجـــل : الحوثيون يقتلون وزير الخارجية

عاجـــل : قرار تاريخي للسعودية بعد قصف أرامكو .. وبن سلمان يدخل بحالة نفسية ..(كواليس مايحدث وراء الكواليس)

Advertisements

عاجـــل : ابين على صفيح ساخن .. مواجهات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى ..(تفاصيل طارئة)

شاهد : فضيحة صادمة للكويتية حليمة بولند وهي بالبرقع ..فيديو

----------------------------------------

وبلغت الخلافات منتصف هذا الاسبوع ذروتها ، وشهدت مواجهات مسلحة بين الجانبين وهو ما دفع الحوثيين بالتدخل من خلال محمد علي الحوثي لدعم القيادي الحوثي الذي ينتمي للسلالة ضد الحباري .

وباءت بالفشل وساطات من قبل مشائخ من أبناء منطقة أرحب يوم الثلاثاء لرأب الصدع لكن عملية التحشيد الكبيرة من قبل المليشيا ولدت قناعة لدى لجنة الوساطة عن عزم الميلشيا تطبيق اسلوبها الخاص – بتصفية الشخصيات القوية – مع الحباري .

ويتخذ الحوثي اسلوبهم الرخيص المتمثل في إلقاء تُهم العمالة والخيانة والتكفير جزافا ضد خصومها ، فقد اتهموا الحباري بالعمالة والخيانة لصالح دول معادية واستلام مبالغ مالية كبيرة منها .

جدير بالذكر ان الحباري لاينتمي الى السلالة الحوثية التي ترى نفسها مبراه من كل عيب في توصيف مخالف للواقع تماما