شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : أول رد ناري إماراتي بعد تهديد الحوثي لها ...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الخبير عسكري إماراتي "خلفان الكعبي" ان الرد سيكون قاسيا على كل من يحاول استهداف الامارات.

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وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي،في تغريدة:" إن التنظيمات الإرهابية المتدثرة بغطاء الشرعية تلملم جحافلها للهجوم على معسكرات للإمارات لإظهار أن ذلك مطلبا شعبيا.

وأضاف "الكعبي" أن :"وجود التنظيمات الإرهابية غير مقبول"، مشددا على أنه يجب على الشرعية أن تتنبه لذلك.

واستطرد قائلا: "معسكرات الإمارات خط أحمر والرد مزلزلا لمن يتهور، نعم هناك أحداث هامة حصلت لكن التحالف لن يفرط بمكتسباته