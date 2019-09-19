عاجل : أول رد ناري إماراتي بعد تهديد الحوثي لها ...شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الخبير عسكري إماراتي "خلفان الكعبي" ان الرد سيكون قاسيا على كل من يحاول استهداف الامارات.
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وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي،في تغريدة:" إن التنظيمات الإرهابية المتدثرة بغطاء الشرعية تلملم جحافلها للهجوم على معسكرات للإمارات لإظهار أن ذلك مطلبا شعبيا.
وأضاف "الكعبي" أن :"وجود التنظيمات الإرهابية غير مقبول"، مشددا على أنه يجب على الشرعية أن تتنبه لذلك.
واستطرد قائلا: "معسكرات الإمارات خط أحمر والرد مزلزلا لمن يتهور، نعم هناك أحداث هامة حصلت لكن التحالف لن يفرط بمكتسباته
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