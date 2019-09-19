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الخميس 19 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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شبوة - الخليج 365
إستهدفت المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة، مساء الأربعاء، أطقم عسكرية تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، في منطقة مرخة .
وقالت مصادر محلية، أن المقاومة الجنوبية نصبت كميناً محكماً لقوات الإصلاح في نقطة أمبينة بمرخة، مما أسفر عن تدمير الأطقم العسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإخوانية .
وأكد هذه الأنباء، عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر، ورصدها موقع (الخليج 365) .
وتواصل المقاومة الجنوبية وقبائل شبوة نصب الكمائن لميليشيا حزب الإصلاح التي قدمت من محافظة مأرب ضمن قوات الشرعية وإجتاحت محافظة شبوة للسيطرة على منابع النفط .
وتشبه هذه الكمائن القبلية، حرب الإستنزاف لميليشيات الإصلاح التي أصبحت حذرة خلال تنقلاتها داخل عاصمة المحافظة وبين مديرياتها .
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في صفوف الإصلاح إثر كمين للمقاومة الجنوبية في مرخة بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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