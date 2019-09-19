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قتلى وجرحى في صفوف الإصلاح إثر كمين للمقاومة الجنوبية في مرخة بشبوة

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شبوة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قتلى وجرحى في صفوف الإصلاح إثر كمين للمقاومة الجنوبية في مرخة بشبوة

كتب

شبوة - الخليج 365

إستهدفت المقاومة الجنوبية في محافظة شبوة، مساء الأربعاء، أطقم عسكرية تابعة لميليشيا حزب الإصلاح، في منطقة مرخة .

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وقالت مصادر محلية، أن المقاومة الجنوبية نصبت كميناً محكماً لقوات الإصلاح في نقطة أمبينة بمرخة، مما أسفر عن تدمير الأطقم العسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإخوانية .

وأكد هذه الأنباء، عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر، ورصدها موقع (الخليج 365) .

وتواصل المقاومة الجنوبية وقبائل شبوة نصب الكمائن لميليشيا حزب الإصلاح التي قدمت من محافظة مأرب ضمن قوات الشرعية وإجتاحت محافظة شبوة للسيطرة على منابع النفط .

وتشبه هذه الكمائن القبلية، حرب الإستنزاف لميليشيات الإصلاح التي أصبحت حذرة خلال تنقلاتها داخل عاصمة المحافظة وبين مديرياتها .

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