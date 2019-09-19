أمن عدن يعني إستشهاد النقيب وليد الجلد مدير أمن ميناء المعلا

الخميس 19 سبتمبر 2019

النقيب وليد أحمد عبدالله الجلد

كتب الخليج 365

نعت إدارة أمن عدن، اليوم الأربعاء، استشهاد النقيب، وليد أحمد عبدالله الجلد، مدير أمن ميناء المعلا، متأثراً بإصابته خلال الإشتباكات التي شهدتها العاصمة عدن في 28 أغسطس بين القوات الأمنية ومسلحين حاولوا السيطرة على الميناء .

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وقال بيان النعي "مع أن المصاب جلل والخطب جسيم غير أننا في إدارة أمن عدن، قد قطعنا على أنفسنا عهدأ بأن نمضي قدما على درب شهدائنا الأبطال الذين رووا بدمائهم تربة هذا الوطن الغالي ومستمرين في معركتنا مع العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون وكل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وكل الجنوب" .

وأضاف البيان أن أدارة أمن عدن تنعي استشهاد البطل وليد الجلد إبن الشهيد البطل عبدالله أحمد الجلد ، في الوقت الذي لم تندمل فيه الجراح في استشهاد القائد البطل المقدم شلال الشوبجي المدير السابق لأمن ميناء المعلا في معارك الشرف والبطولة وهو يتصدى لمليشيات الحوثي شمالي الضالع .

وجدد البيان العهد بإن قيادة أمن عدن وكل منتسبيها لن يتخاذلوا في أداء مهامهم وواجباتهم وسيكونون في مقدمة الصفوف في سبيل تأمين العاصمة عدن ومواطنيها وحماية مكتسبات ومؤسسات شعبنا الجنوبي من شر الجماعات الإرهابية وداعميها؛ وسيكونون على قدر المسؤولية مهما كانت التضحيات .

وجاء في البيان "إننا اليوم نواصل السير وواثقون بأننا سننتصر بإذن الله وسنمضي متسلحون بثبات أبطالنا وإرادتهم المتينة حاملين كل الصعاب ولن نلتفت أو نرضخ لحملات التشويه ونكران الجميل التي تستهدف وتسيئ لرجالنا الأوفياء الذين يتقدمون الصفوف ويواجهون كل المؤامرات التي تسعى للعبث بأمن العاصمة عدن، معتبرين أن ذلك واجب علينا لا نمن به على أحد ولا ننتظر جزاءً ولا شكورا" .