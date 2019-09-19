وثيقة عسكرية تؤكد وصول ميليشيات حزبية مرتبطة بالإرهاب إلى أبين .. شاهد

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب عدن - الخليج 365

أكد أمر عملياتي حمل الرقم (18) لقائد المنطقة العسكرية الرابعة لعام، 2019م، وصول ميليشيا حزبية مسلحة مرتبطة بالإرهاب من خارج أبين الباسلة مدعومة بمجاميع قاعدية وداعشية مسلحة .. مشيراً إلى أن تلك الميليشيات وصلت من محافظتي مأرب والبيضاء ومناطق أخرى وتهدد الأمن والإستقرار وتقضي على الأخضر ولايابس في عدن والمحافظات المحررة .

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وأشار الأمر، إلى توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، المشير الركن عبدربه منصور هادي، التي أكدت على تهدئة الوضع ونزع فتيل الفتنة، وعودة جميع القوات الواصلة من خارج ابين الى مناطقها السابقة فوراً، وعودة وحدات محور ابين الى معسكراتها، وإعادة انتشار وحدات محور ابين وقوات الانتقالي بعد تطهير محافظة ابين من العناصر الارهابية، واعادة الانتشار وفق المسرح العملياتي الهادف الى استكمال تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية الحوثية واذرعها الارهابية .

ونص الأمر العملياتي، أن على وحدات محور أبين (قيادة المحور + اللواء 15 مشاة + اللواء 115 مشاة + اللواء 111 مشاة + اللواء 119 مشاة + لواء 5 جبلي + الشرطة العسكرية فرع أبين + قوات الأمن الخاصة) العودة فوراً إلى معسكراتها .

ووجه الأمر الحزام الأمني والأجهزة الأمنية الأخرى في أبين بالإنتشار في المحافظة للحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة .

ويؤكد الأمر العملياتي الذي ينشر (الخليج 365) نسخته الأنباء التي تتحدث عن إستعانة ميليشيا الإصلاح بعناصر من تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين للمشاركة في قتال قوات المجلس الإنتقالي والحزام الأمني بهدف إقتحام العاصمة عدن .