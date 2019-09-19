أحمد بن بريك يعلن موقفه من قرار البحسني إيقاف تصدير نفط حضرموت

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك

كتب عدن - الخليج 365

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك، موقفه من قرار محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، بشأن إيقاف تصدير نفط حضرموت .



وقال بن بريك في سلسلة تغريدات له بتويتر، "حان الوقت من أجل وقوف كل مكونات المجتمع الحضرمي لمنع العبث والسرقة لثرواتنا ونعلن إنضمامنا مع رغبة وقرار محافظنا المغوار لإقفال البزبوز" .

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وأضاف "ولا تراجع بعد اليوم أمام ذلك مهما كانت الوعود فمأرب متاح لها الاستئثار بثرواتها وتمنع حضرموت من قبل لصوص الشرعية البالغ عددهم 876 متنفذاً" .

ودعا بن بريك أبناء الجنوب عامة وحضرموت خاصة إلى الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نيل إستحقاقات شعبنا في الحريةالإستقلال وإنتزاع الحقوق كاملة .. مؤكداً أن أن ارادة الشعب الجنوبي لم ولن تقهر ابداً .

وكان البحسني قد منع تصدير النفط من حضرموت بعد تخلي حكومة الشرعية الإخوانجية عن واجباتها ومهامها الحكومية والإنسانية تجاه محافظة حضرموت التي باتت تفتقر لأبسط الخدمات على الرغم من العائدات الكبيرة من صادرات النفط .

وأطلق أبناء محافظة حضرموت، مساء الأربعاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "حضرموت تغلق البزبوز"، لمساندة وتأييد هذا القرار، فيما أقامت لجنة التصعيد بمديرية الشحر عصر الاربعاء بساحة ميناء الشحر، تجمع جماهيري مؤيد للقرار.