اخبار الخليج / اخبار اليمن

أحمد بن بريك يعلن موقفه من قرار البحسني إيقاف تصدير نفط حضرموت

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك

اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك

أحمد بن بريك يعلن موقفه من قرار البحسني إيقاف تصدير نفط حضرموت

كتب

عدن - الخليج 365

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك، موقفه من قرار محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، بشأن إيقاف تصدير نفط حضرموت .

وقال بن بريك في سلسلة تغريدات له بتويتر، "حان الوقت من أجل وقوف كل مكونات المجتمع الحضرمي لمنع العبث والسرقة لثرواتنا ونعلن إنضمامنا مع رغبة وقرار محافظنا المغوار لإقفال البزبوز" .

Advertisements

وأضاف "ولا تراجع بعد اليوم أمام ذلك مهما كانت الوعود فمأرب متاح لها الاستئثار بثرواتها وتمنع حضرموت من قبل لصوص الشرعية البالغ عددهم 876 متنفذاً" .

ودعا بن بريك أبناء الجنوب عامة وحضرموت خاصة إلى الوقوف وقفة رجل واحد من أجل نيل إستحقاقات شعبنا في الحريةالإستقلال وإنتزاع الحقوق كاملة .. مؤكداً أن أن ارادة الشعب الجنوبي لم ولن تقهر ابداً .

وكان البحسني قد منع تصدير النفط من حضرموت بعد تخلي حكومة الشرعية الإخوانجية عن واجباتها ومهامها الحكومية والإنسانية تجاه محافظة حضرموت التي باتت تفتقر لأبسط الخدمات على الرغم من العائدات الكبيرة من صادرات النفط .

وأطلق أبناء محافظة حضرموت، مساء الأربعاء على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "حضرموت تغلق البزبوز"، لمساندة وتأييد هذا القرار، فيما أقامت لجنة التصعيد بمديرية الشحر عصر الاربعاء بساحة ميناء الشحر، تجمع جماهيري مؤيد للقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن بريك يعلن موقفه من قرار البحسني إيقاف تصدير نفط حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا