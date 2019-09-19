شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل…ما كانت تخشاه الامارات وترتعب منه حدث قبل قليل ..قوة رهيبة غير عربية تقتحم معسكر إمارتي في عدن وتوقع مجزرة مروعة في صفوف القوات الاماراتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من الضباط والجنود الاماراتيين مصرعهم قبل قليل اثر اقتحام احد المعسكرات في منطقة الرشة.

قالت مصادر عسكرية ان قوة كبيرة ليست من جيش الشرعية هاجمت احد معسكرات التابعة للامارات واقعت العديد من الجرحى والقتلى.

واشار المصدر الى ان تلك القوات من اصحاب البشرة السمراء ( افارقة ) لكن لا احد يدري من يقف ورائهم وربما تكون القاعدة جندتهم.

وكان الخبير العسكري الإماراتي "خلفان الكعبي :" قد اكد ان الرد سيكون قاسيا على كل من يحاول استهداف الامارات".

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وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، في تغريدة:" إن التنظيمات الإرهابية المتدثرة بغطاء الشرعية تلملم جحافلها للهجوم على معسكرات للإمارات لإظهار أن ذلك مطلبا شعبيا".

وأضاف "الكعبي" أن :"وجود التنظيمات الإرهابية غير مقبول"، مشددا على أنه يجب على الشرعية أن تتنبه لذلك.

واستطرد قائلا: "معسكرات الإمارات خط أحمر والرد مزلزلا لمن يتهور، نعم هناك أحداث هامة حصلت لكن التحالف لن يفرط بمكتسباته".