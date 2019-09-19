شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد للخارجية اليمنية حول فتح مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الخارجية اليمنية، على الاتهامات الحوثية بخصوص إغلاق مطار صنعاء الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، في تغريدة عبر حساب وزارة الخارجية في تويتر: "لا يمكن القبول باستمرار تعنت مليشيات الحوثي واختطافها لكثير من القضايا التي تفاقم الاوضاع المعيشية للمواطنين واستغلالها سياسيا ومنها استمرارها في رفض المبادرة التي اطلقها فخامة الرئيس بفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية والتي طرحها الوفد الحكومي في السويد".

وأضاف الحضرمي في تغريدة أخرى وصدها المشهد اليمني: "من غير المعقول ولا المنطقي أن تقوم المليشيات الحوثية، غير المعترف بها دوليا والتي انقلبت على الدولة بقوة السلاح، بالاستمرار في السيطرة على مطار صنعاء وفي نفس الوقت توجيه الاتهامات لغيرها باغلاقه".