الاكثر مشاهدة - هروب الأميرة هيا أصابه بالجنون .. شاهد ماذا يفعل حاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ وهو يمسك البندقية في آخر ظهور له (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هروب الأميرة هيا أصابه بالجنون .. شاهد ماذا يفعل حاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ وهو يمسك البندقية في آخر ظهور له (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطعًا مصورا نشره ولي عهد دبي حمدان بن محمد، عبر حسابه على موقع “إنستغرام” لوالده الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي سخرية واسعة بين النشطاء، لظهور ابن راشد الغريب.

مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع أظهر الشيخ محمد بن راشد، يرقص خلال متابعته تقدم فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب الناشئين.

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ظهور ابن راشد يرقص بالسلاح فرحا بمسابقة خيل بينما الإمارات تواجه كارثة حقيقية من صواريخ الحوثي إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة خاصة بدبي، دفعت النشطاء إلى القول بأن هروب الأميرة هيا زوجته أصابه بالجنون وأصبح لا يهتم بأمور الدولة ويتجه لهذه التفاهات لينسى ما حل به.. حسب وصفهم.

وبينما ابن راشد يلهو في متابعة سباقات خيله تواجه الإمارات خطرا كارثيا، حيث هدد المتمردون الحوثيون اليمنيون، الأربعاء، بشن هجمات ضد مدن إماراتية بينها أبوظبي ودبي، مؤكدين أن لديهم “عشرات الأهداف” في الإمارات، بعد أقل من أسبوع على الهجوم غير المسبوق ضد شركة أرامكو السعودية.

ولا تزال قضية هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، تتفاعل وتأخذ أبعاداً جديدة في ظل تطورات دراماتيكية دخلت على خط الصراع، وهو ما يُنذر بمعركة قضائية حامية الوطيس بين الطرفين.

ورغم أن القضية تبدو في ظاهرها عائلية بامتياز فإن الشواهد كافة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأمور وصلت إلى أعلى المستويات السياسية في البلدين، وهنا يدور الحديث حول الأسرة الهاشمية الأردنية والعائلة الحاكمة في دبي.