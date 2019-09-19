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الحوثيون يقتلون وزير الخارجية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء عن مقتل المختطف سلطان صالح الجدي، مستشار وزير الخارجية في حكومة المليشيات، متأثراً بالتعذيب الشديد في سجون الحوثيين.

وأكدت المصادر، أن الجدي لقي حتفه بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله من قبل المليشيات الحوثية، وتعرضه للتعذيب أكثر من مرة، إلى أن توفي متأثراً بذلك.

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وكانت المليشيات الحوثية اختطفت الناشط الجدي، في شهر أكتوبر من العام 2017، حيث جرى حبسه في سجن البحث الجنائي بصنعاء، ثم أعلن مؤخراً وفاته.

وكانت تقارير حقوقية أكدت وفاة أكثر من 171 مختطفاً في سجون المليشيات الحوثية متأثرين بالتعذيب في سجون الجماعة منذ سبتمبر 2014.

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