شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة صادمة للكويتية حليمة بولند وهي بالبرقع ..فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فضيحة صادمة للكويتية حليمة بولند وهي بالبرقع ..فيديو

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولندالكثير من الجدل؛ بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وتداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة، ولاحقتها العديد من الانتقادات.

----------------------------------------

شاهد ايضا :

عاجـــل : الجيش الكويتي يصدر البيان رقم (1) وانفجارات عنيفه تدوي في هذة الأثناء

عاجـــل : الحوثيون يقتلون وزير الخارجية

Advertisements

عاجـــل : العالم يتوجس ماذا سيحصل بعد 48 ساعة .. واليمن احد الاهداف !؟

شاهد : فضيحة صادمة للكويتية حليمة بولند وهي بالبرقع ..فيديو

----------------------------------------

وأظهر المقطع حليمة بولند، وهي ترتدي فستانًا ضيقًا، إضافة إلى وضعها البرقع على وجهها، وأدت حركات راقصة على نغمات إحدى الأغنيات.

وما أن بدأ رواد التواصل الاجتماعي في تناقل المقطع، حتى تبادلوا الانتقادات، حيث أبدى متابع تعجبه من استغلال الفنانين والمشاهير للوك السعودي البدوي فقال: ”اللوك السعودي البدوي له دوره في الجذب، لذلك شرذمات الإعلام استغلته للشهرة مثل حليمة وشمس العراقية الله يكرم البرقع عن وجيهكن اللي الوحدة وجها متفوخ كنه مكوه“.

واتهمها البعض، بأنها تستهدف بهذه الإطلالة لفت نظر الشيبان ”المتقاعدين“؛ لأن سوقها لدى الشباب لم يعد متاحًا فقالت متابعة: ”طاح سوقها عند الشباب قالت استهدف الشيبان“، فيما قالت أخرى: ”تفصخت ولا فلحت قالت اتبرقع وارقص على شيلات يمكن يجوني هوامير الصحراء“.

يُذكر أن حليمة بولند، أعربت عن غضبها مؤخرًا من الشائعات التي تطالها، وكان آخرها زواجها من ملياردير كويتي، وذلك عقب تسريب وثيقة قيل إنها توكيل منه إليها للتصرف في كل ممتلكاته الخاصة.