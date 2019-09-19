شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامي سعودي يوجه قبل قليل سؤال محرج لهاني بن بريك ..شاهد كيف رد عليه اليمنيون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلامي سعودي يوجه قبل قليل سؤال محرج لهاني بن بريك ..شاهد كيف رد عليه اليمنيون

تساءل الاعلامي السعودي منصور الخميس عن سبب رفع هاني بن بريك لصورة محمد بن زايد وعلم الامارات في حسابه الشخصي على تويتر . ---------------------------------------- شاهد ايضا : عاجـــل : الجيش الكويتي يصدر البيان رقم (1) وانفجارات عنيفه تدوي في هذة الأثناء عاجـــل : الحوثيون يقتلون وزير الخارجية Advertisements عاجـــل : العالم يتوجس ماذا سيحصل بعد 48 ساعة .. واليمن احد الاهداف !؟ شاهد : فضيحة صادمة للكويتية حليمة بولند وهي بالبرقع ..فيديو ----------------------------------------

وقال وكيل البرامج التدريبية المتخصصة في الإعلام والتطوير الإداري منصور الخميس في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" :

( لماذا يصر بن بريك على إقحام الإمارات في حسابه من خلال تغريداته وصورة الشيخ محمد بن زايد وعلم #الإمارات في الوقت الذي ينقلب فيه على الشرعية التي يؤكد التحالف على دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ووحدة #اليمن؟) وانهالت تعليقات اليمنيين على تغريدة الخميس موضحين سبب رفع نائب رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لعلم الامارات وصورة محمد بن زايد. حيث اجمعت مجمل التعليقات ان سبب يتمثل في كون محمد بن زايد هو الممول ل هاني بن بريك والداعم والمخطط لكل الاعمال التي ينفذها المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي سعودي يوجه قبل قليل سؤال محرج لهاني بن بريك ..شاهد كيف رد عليه اليمنيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.