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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بطريقة سحرية .. يمني يهرب كيلو قات ويصل إلى مطار هذة الدولة !

---------------------------------------- شاهد ايضا : عاجـــل : الجيش الكويتي يصدر البيان رقم (1) وانفجارات عنيفه تدوي في هذة الأثناء عاجـــل : الحوثيون يقتلون وزير الخارجية Advertisements عاجـــل : العالم يتوجس ماذا سيحصل بعد 48 ساعة .. واليمن احد الاهداف !؟ شاهد : فضيحة صادمة للكويتية حليمة بولند وهي بالبرقع ..فيديو ----------------------------------------�حبطت مباحث مطار القاهرة الدولي بالاشتراك مع سلطات الجمارك المصرية تهريب كيلو "قات" مخدر مع راكب يمني الجنسية فور وصوله من اليمن، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه. وحسب بيان، نقلته صحيفة "مصرواي" المصرية ردت معلومات لمباحث المطار تفيد بأن أحد الركاب القادمين من اليمن بحوزته مواد مخدرة، لتهريبها داخل البلاد وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وبتفعيل إجراءات المتابعة تبين وصول الراكب على الطائرة اليمنية ومعه المواد المخدرات بحقائبه، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل إحدى حقائبه على كمية من نبات "القات" المخدر وزنت حوالي كيلو جرام. وفق الصحيفة المصرية، أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية المصرية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة للتحقيق

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