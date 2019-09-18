عكاظ السعودية تحذر من مخطط خطير في هذة المحافظة الجنوبية..(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت صحيفة سعودية عن مساعٍ للانتقالي الاماراتي، لتفجير الأوضاع أمنياً في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة يمنية أن عناصر موالية للانتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة وتجييش الشارع في عدد من المحافظات، لاسيما حضرموت، لتفجير الوضع الأمني فيها. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأعلنت لجنة تسمي نفسها لجنة التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت تضم محسويبين على المجلس الانتقالي الجنوبي عزمها التصعيد الشعبي،االأسبوع المقبل، للمطالبة بوقف تصدير النفط من حضرموت.

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