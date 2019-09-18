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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #السعودية تعلن وصول مسئول امريكي كبير لبحث الرد على هجوم ارامكو وبن سلمان يشكر ترمب



وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي بحسب وسائل اعلام سعودية.

جديد الحدث أونلاين:

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فيما نقلت رويترز عن بومبيو قوله إن الهجوم على السعودية لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوما إيرانيا.

الى ذلك قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق.

وأكد الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على تويتر الأربعاء: "نقدر التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة".

وأضاف: "نشكر ترمب على دعمه وسنواصل التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان".