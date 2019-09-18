الحوثيون يعلنون عن قائمة أهداف في الإمارات سيهاجمونها في اي لحظة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاربعاء 18 سبتمبر/أيلول، إن لديها قائمة تضم عشرات المواقع في الإمارات كأهداف محتملة للهجمات. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي ”نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي وقد تتعرض للاستهداف في اي لحظة“. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف أن الجماعة، المتحالفة مع إيران، لديها طائرات مسيرة جديدة ”تعمل بمحركات نفاثة وعادية“ يمكنها الوصول لأهداف في عمق السعودية. واليوم الاربعاء، قالت وزارة الدفاع السعودية ان الهجوم الذي استهدف ارامكو، السبت المنصرم، لم ينطلق من اليمن، وانما كان من الشمال بدعم ايراني.

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