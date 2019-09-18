شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس الإيراني: هجوم ارامكو رسالة تحذيرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن ما وصفه بـ"عمليات اليمنيين" الأخيرة ضد منشآت أرامكو بالسعودية مبررة، وأنها جاءت بمثابة "تحذير" لإنهاء الحرب في اليمن.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول -خلال اجتماع للحكومة- "إنهم لم يستهدفوا مستشفى أو مدرسة أو سوقا لكي تنزعجوا، وإنما ضربوا مركزا صناعيا لكي يحذروكم وتأخذوا العِبر".

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وأضاف "لا نريد صراعا في المنطقة، لكن يجب أن نرى من بدأ الحرب؟ إنها السعودية والإمارات وأميركا وبعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني"، وأوضح "أشعلوا الحرب في المنطقة ودمروا اليمن، لكن إذا أظهر الشعب اليمني ردة فعل على ذلك أبدت تلك الدول استياءها".

وأكد روحاني أن اتهام إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو لا أساس له ويأتي في إطار الضغط على طهران، وقال "إذا كانت واشنطن جادة في الحوار معنا، فعليها وقف كل ضغوطها فالتفاوض تحت ضغط العقوبات غير ممكن".