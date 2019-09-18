محافظ الضالع يبحث مع من فريق الامم المتحدة الوضع الإنساني في المحافظة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

اللواء علي مقبل صالح

كتب الخليج 365-الضالع

بحث محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح مع منسق الامم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن الوضع الانساني في مختلف مديريات المحافظة.



وفي اللقاء رحب المحافظ بالفريق وقدم شكرة وتقديره على الإستجابة السريعة في زيارة المحافظة التي تعاني من قضايا وأوضاع إنسانية طارئة تحتاج إلى معالجات آنية أهمها أوضاع النازحين بشكل عام ووضع المعالجات للنازحين في المدارس التي أصبح اليوم عائق ومشكلة كبيرة تواجه السلطة المحلية بالمحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد حيث اصبح طلاب المدارس والتعليم موقف حتى اليوم نتيجة عدم وجود مخيمات أو اماكن لنقل النازحين اليها.

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وطالب المحافظ من الفريق سرعة النظر في وضع الحلول والمعالجات المناسبة من خلال توفير المخيمات أو دفع إيجارات أو وضع أي حلولا مناسبة أخرى بالإضافة إلى النظر لمسألة الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية والايوائية التي تقدم التي تحتاج إلى مراجعة لمضاعفة الدعم للنازحين من جهة والمواطنين الذين يعيشون هم الآخرين أوضاع إنسانية صعبة .

من جانبه منسق الشؤون الإنسانية باليمن أكد اهتمام الاوتشاء والفريق في متابعة الأوضاع بالمحافظة والاهتمام بأوضاع النازحين والسكان المستحقين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ، حيث يعملون على عقد اجتماعات ولقاءات مع المنظمات الدولية بشكل اسبوعي ودوري بالإضافة إلى اللقاء بالمنظمات العاملة بالمحافظة التي تناقش فيها الأوضاع ووضع المعالجات في هذه الجوانب.

وبخصوص الوضع في المدارس وخاصة تلك التي لازال التعليم معلق فيها فإن زيارة الفريق للمحافظة سيعمل على معالجة أوضاع النازحين في هذه المدارس من خلال إيجاد مخيمات ايواء وسوف يتم التنسيق بهذا الشأن مع الاستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي للعمل معا والضغط على المنظمات الدولية لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة.

كما اشار إلى أن هناك تحسن نسبيا في أوضاع النازحين افضل مما كانت علية عملية الاستجابة سابقا ، وأكد أنه في حال زيادة تدفق النازحين فانهم مستعدين في تغطية الاحتياجات ، ولكنه أكد بأن عملهم اساسا يعتمد على المبادئ الإنسانية بحيث لا يفرق بين اللون والجنس وأن الأهم يعتمد على الاحتياج الانساني . وقدم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن شكرة للمحافظ لحسن الاستقبال والقضايا والهموم التي طرحها والوقت الذي منحة لمناقشة كثير من القضايا المتعلقة بأوضاع النازحين .

وخلال اللقاء استمع الفريق للقضايا التي طرحها المحافظ بشكل مباشر ومن خلال النقاش مع المنسق وكيل أول محافظة الضالع و قيادات السلطة المحلية .