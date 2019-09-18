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حزام أبين يحبط محاولة تهريب أموال لمسؤولين في الشرعية ويعتقلون شقيق الميسري

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قوات الحزام الأمني بمحافظة ابين _ ارشيفية

أفادت مصادر أمنية، أن قوات الحزام الأمني بمحافظة ابين، أحبطت محاولة تهريب أموال لمسؤولين في الشرعية إلى شبوة، والقت القبض على شقيق نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، وهو يحاول تنفيذ ذلك .

ونقل موقع نيوز يمن الإخباري، عن مصدر أمني قوله، أن "شخصيات كبيرة من محسوبي وأقارب مسئولين وقيادات في حكومة هادي وقعوا في قبضة الحزام الأمني، بينما حاولوا تهريب أموال كبيرة بالتستر عليها في سيارة مموهة" .

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وذكر المصدر، "إن قوات التدخل التابعة للحزام الأمني بأبين ألقت القبض على شخصيات كبيرة من بينهم أخ لأحمد الميسري وآخرون في منطقة أحور بأبين" .. مشيراً إلى أن الشخصيات كانوا يستقلون سيارة توزيع أيسكريم (للتمويه) وكانت محملة بمبالغ مالية كبيرة جداً" .

وتحدث المصدر، مفاوضات ومحاولات لإطلاق سراح المقبوض عليهم ولكن تلك المحاولات فشلت .

وحاول (الخليج 365) التواصل مع قيادات في قوات الحزام الأمني للتأكد من صحة المعلومات، لكن تلك القيادات رفضت التعليق على هذه الأنباء التأكيد أو النفي .

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