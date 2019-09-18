الهلال الاماراتي يطلق حملة "العودة الى المدرسة" في محافظة الضالع

الهلال الاحمر الاماراتي حملة في محافظة الضالع تحت عنوان العودة الى المدرسة

كتب الخليج 365-الضالع

وفي انطلاق الحملة عبر محافظ الضالع عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي على جهودهم في خدمة سكان المحافظة في مختلف المجالات ومنها التعليم، مشيراً إلى ما قدمته الإمارات من دعم للعملية التعليمية ومنها بناء وترميم ما يزيد عن 25 مدرسة.

ونقل أهالي الشهداء تحياتهم للفرق الإنسانية المتطوعة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي على مواصلتهم لتقديم المساعدة والدعم في كل المناسبات.

يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة العودة إلى المدرسة بمختلف المحافظات المحررة وتستهدف الحملة أسر الشهداء بدرجة رئيسي

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