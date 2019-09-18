لحج .. ضبط الف جواز سفر مع التأشيرة كانت في طريقها للميليشيات

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في لحج، عن ضبط الف جواز سفر مع التأشيرة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في صنعاء .

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وقال قائد نقطة البيضاء، معتز سعيد الصبيحي، أن موقعه التابع لجبهة حيفان، مديرية طورالباحة شمالي محافظة لحج إستطاع ضبط أكثر من ألف جواز مع التأشيرة كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي المدعومة من أيران .. مشيراً إلى أن ضبط هذه الجوازات جاء بعد تفتيش دقيق لأحد الباصات الذي عثر فيه على التأشيرات مخبأة في أكياس دقيق مغطأة بأكياس ملابس .

وأوضح الصبيحي أن المركبة التي تم ضبطها كانت قادمة من العاصمة عدن ومتجهة إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإنقلابية .. مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن حصول صاحب المركبة مبلغ مالي ضخم مقابل نقل هذه الجوازات .

وأضاف أن هذه الحادثة دفعت بقوات النقطة إلى تعزيز إجراءات التفتيش على المركبات المغادرة والواصلة إلى العاصمة عدن .