أبناء حضرموت يطلقون على تويتر #حضرموت_تغلق_البزبوز

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - أيمن بجاش

أطلق أبناء محافظة حضرموت، مساء اليوم، على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، هاشتاج بوسم "حضرموت تغلق البزبوز"، لمساندة وتأييد قرار محافظة المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني .



وكان البحسني قد منع تصدير النفط من حضرموت بعد تخلي حكومة الشرعية الإخوانجية عن واجباتها ومهامها الحكومية والإنسانية تجاه محافظة حضرموت التي باتت تفتقر لأبسط الخدمات على الرغم من العائدات الكبيرة من صادرات النفط .

وتفاعل النشطاء والسياسيون في المحافظات الجنوبية، مع الهاشتاج، الذي وصل إلى المرتبة 47 في قائمة الترند العالمية، في حين يتوقع إستمرار صعوده إلى المراتب الاولى .

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وفي رصد سريع أجراه (الخليج 365) لأبرز التفاعلات مع الهاشتاج، قال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أن إيقاف تصدير نفط حضرموت الذي كان يصدر لصالح اللصوص ومافيات الفساد يعتبر أهم خطوة سيادية حضرمية..نؤيدها بقوة ولا يجب التراجع عنها مهما كان الثمن .

وأضاف "حان الوقت لحضرموت أن تعلن موقفها التاريخي من العبث بها وبثرواتها وثقافتها وتاريخها" .

فيما قالت الكاتبة الجنوبية، هدى العطاس، "إتّق غضب الحليم .. أخيرا البحسني يمنع ناقلة النفط من تصدير نفط حضرموت بعد أن انهكت حضرموت من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء والأنكى عدم حصولها على حصتهامن نفطها!" .

وأضافت "كرت احمر يجب ان تعدّل الموازين نفط حضرموت لحضرموت وتعطى حصة للآخرين يقدرها الحضارم أنفسهم إذا رغبوا" .

بدوره أشار الأكاديمي الجنوبي، الدكتور، صدام عبدالله، إلى أنه من قمة الدنائة والعهر السياسي أن تعاقب حكومة الفنادق شعب الجنوب بالخدمات وتمتنع من تزويد محطات الكهرباء بالوقود ثم تأتي بكل بساطة لتنهب النفط من حضرموت لتوزيع عائدات البيع لكبار الناهبين والفاسدين .

أما الإعلامي، خالد الحضرمي، فقال "بعد المطالبات الشعبية في هشتاج "معا لمنع تصدير نفط حضرموت" تم اغلاق البزبوز صباح اليوم" .. موجهاً تحية للقائد الحضرمي الشجاع فرج سالمين البحسني .