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قوات المجلس الانتقالي تعلن اعتقال مسئولين وقيادات في حكومة هادي بينهم شقيق الميسري اثناء محاولة الهروب بسيارة ايسكريم وبحوزتهم كمية كبيرة من الأموال

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني ان شخصيات كبيرة من محسوبي وأقارب مسئولين وقيادات في حكومة هادي وقعوا في قبضة قواتها بمحافظة أبين أثناء محاولة تهريب أموال كبيرة بالتستر عليها في سيارة مموهة.

وقال مصدر أمني "إن قوات التدخل التابعة للحزام الأمني بأبين ألقت القبض على شخصيات كبيرة من بينهم شقيق أحمد الميسري وآخرون في منطقة أحور بأبين".

 

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وأضاف المصدر "إنهم كانوا يستقلون سيارة توزيع أيسكريم (للتمويه) وكانت محملة بمبالغ مالية كبيرة جداً، موضحاً أنهم كانوا في طريقهم لتهريب الأموال إلى شبوة".

وجرت مفاوضات ومحاولات لإطلاقهم لكنها فشلت، بحسب المصدر. وفي الأثناء، أكد المصدر قطع خط المحفد بالكامل.

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