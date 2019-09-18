إصابة طفلتين في الحديدة بقذيفة هاون

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة أصيبت طفلتان يمنيتان، اليوم الأربعاء، بنيران مرتزقة الامارات في محافظة الحديدة، في خرق متواصل لقوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

وأكدت مصادر محلية إصابة طفلتين إحداهما جراحها خطيرة بقذيفة هاون لقوى العدوان على منزل مواطن في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

إلى ذلك استهدف المرتزقة بالرشاشات المتوسطة أماكن متفرقة من منطقة كيلو16.

واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات قتالية في إحدى المزارع بمنطقة كيلو16.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصعيد قوى العدوان في الحديدة وخرقها الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة وفي ظل صمت أممي مريب.

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