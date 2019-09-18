الاكثر مشاهدة - وزير الدفاع الأمريكي يطير إلى ‘‘جدة’’ ويلتقي محمد بن سلمان والإعلان عن تغيير مسار المعركة بعد تبرئة الحوثيين من هجوم أرامكو

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يطير إلى ‘‘جدة’’ ويلتقي محمد بن سلمان والإعلان عن تغيير مسار المعركة بعد تبرئة الحوثيين من هجوم أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جدة. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي. Advertisements ​​​​​​​​​​​​​ وكرر بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته إلى السعودية أن الهجوم على معملي أرامكو لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوماً إيرانياً. وقال بومبيو: "لم يكن مصدره الحوثيون. كان هجوما إيرانياً. إنها ليست مسألة يمكن تلزيمها لتدمير 5% من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد بإمكان التنصل من المسؤولية".

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